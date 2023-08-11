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Росіяни цинічно обстріляли Куп'янський район: загинула жінка

11 серпня 2023 13:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни цинічно обстріляли Куп'янський район: загинула жінка
Наслідки обстрілів у Куп'янському районі. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

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Розпочато розслідування

Зазначається, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивство.

"За даними слідства, 10 серпня ввечері ворог наніс удар по селу Подоли Куп'янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 60-річна жінка. Чоловік 63 років отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні. 

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Росіяни вбивають мирних жителів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також російські окупанти обстрілом зруйнували житловий будинок та пошкодили інші приватні оселі. 

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Наслідки російських обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Евакуація з прифронтових населених пунктів

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що продовжується обов'язкова евакуація мирних жителів з прифронтових населених пунктів, які росіяни постійно обстрілюють на Куп'янському напрямку.

"Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів, в тому числі з м. Куп'янськ. Там, за нашими даними, залишилося 523 дитини. Усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Зарезервовані місця для проживання в Харкові та за межами Харківської області", — зазначив він.

Нагадаємо, село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.

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