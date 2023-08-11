Росіяни цинічно обстріляли Куп'янський район: загинула жінка
Російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Розпочато розслідування
Зазначається, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивство.
"За даними слідства, 10 серпня ввечері ворог наніс удар по селу Подоли Куп'янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 60-річна жінка. Чоловік 63 років отримав поранення, його госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Також російські окупанти обстрілом зруйнували житловий будинок та пошкодили інші приватні оселі.
Евакуація з прифронтових населених пунктів
Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що продовжується обов'язкова евакуація мирних жителів з прифронтових населених пунктів, які росіяни постійно обстрілюють на Куп'янському напрямку.
"Розглядаємо питання примусової евакуації дітей з небезпечних районів, в тому числі з м. Куп'янськ. Там, за нашими даними, залишилося 523 дитини. Усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та тимчасове житло. Зарезервовані місця для проживання в Харкові та за межами Харківської області", — зазначив він.
Нагадаємо, село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.