Чоловік побив знайомого на Харківщині — суд його оштрафував

Бійка між чоловіками. Ілюстративне фото: shutterstock

У Харківській області чоловік побив свого знайомого у його квартирі, що призвело до струсу мозку. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у вироку Московського районного суду Харкова.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у січні 2025 року підозрюваний перебував у квартирі своєї знайомої, де був ще один чоловік. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який розпочав фігурант. Незадовго після цього діло дійшло до бійки, під час якої підозрюваний умисно вдарив кулаком в обличчя іншої особи.

Внаслідок цього потерпілий втратив рівновагу та впав на коліна, а нападник одразу втік та повернувся додому. Зазначається, що через удар у постраждалого зламаний ніс та струс мозку.

Рішення суду

Московський районний суд Харкова визнав чоловіка винним в нанесені умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності. В результаті йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, у Харкові відвідувач кафе хотів вбити знайомого. Він отримав тюремний термін.

Також ми писали, що харків'янин зберігав непристойні відео з дитячою порнографією. Суд зобов'язав чоловіка заплатити штраф.