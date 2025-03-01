Мужчина избил знакомого на Харьковщине — суд его оштрафовал

Драка между мужчинами. Иллюстративное фото: shutterstock

В Харьковской области мужчина избил своего знакомого в его квартире, что привело к сотрясению мозга. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Об этом говорится в приговоре Московского районного суда Харькова.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в январе 2025 года подозреваемый находился в квартире своей знакомой, где был еще один человек. Между мужчинами возник словесный конфликт, который начал фигурант. Вскоре после этого дело дошло до драки, во время которой подозреваемый умышленно ударил кулаком в лицо другого мужчину.

В результате потерпевший потерял равновесие и упал на колени, а нападавший сразу убежал и вернулся домой. Отмечается, что из-за удара у пострадавшего сломан нос и сотрясение мозга.

Решение суда

Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным в нанесении умышленного легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности. В результате ему назначили наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, в Харькове посетитель кафе хотел убить знакомого. Он получил тюремный срок.

Также мы писали, что харьковчанин хранил непристойные видео с детской порнографией. Суд обязал мужчину заплатить штраф.