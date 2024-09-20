Колаборант на Харківщині став директором школи під час окупації — суд виніс вирок

Оголошення про підозру. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області під час окупації чоловік став "директором" школи і працював на росіян. Він впроваджував у навчальному закладі російські стандарти освіти, за що отримав вирок суду.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у п'ятницю, 20 вересня.

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Деталі справи

У прокуратурі зазначили, що під час окупації села Юрченкове Чугуївського району 33-річний місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

"У населеному пункті окупанти створили заклад освіти "Государственная бюджетная организация "Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней" на базі українського КЗ "Юрченківський ліцей Вовчанської міської ради. Чоловік добровільно погодився обійняти посаду директора школи при окупаційній владі", — йдеться у повідомленні.

Російська символіка на приміщенні школи. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також повідомляється, що він збирав списки вчителів, які погодилися на "підвищення кваліфікації" в Росії, та отримав методичні матеріали для впровадження російської системи освіти.

Окрім того, окупанти передали йому російські підручники, а також план проведення батьківських зборів із використанням російської символіки та "відеозверненням міністра просвіти РФ".

Російські підручники. Фото: Харківська обласна прокуратура

Рішення суду

На суді чоловік свою провину визнав та щиро розкаявся. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік і шість місяців. Також фігуранту справи заборонили обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій в закладах освіти, строком на 10 років.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями Росії на Луганщині та Харківщині. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Також ми писали, що у Харкові правоохоронці затримали YouTube блогера, який який популяризував ідеї "Великой россии" та СРСР. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.