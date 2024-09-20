Коллаборант в Харьковской области стал директором школы во время оккупации — суд вынес приговор

Мужчине сообщают о подозрении. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области во время оккупации мужчина стал директором школы и работал на россиян. Он внедрял в учебном заведении российские стандарты образования, из-за чего получил приговор суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в пятницу, 20 сентября.

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Детали дела

В прокуратуре отметили, что во время оккупации села Юрченково Чугуевского района 33-летний местный житель добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

"В населенном пункте оккупанты создали учебное заведение "Государственная бюджетная организация "Юрченковская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней" на базе украинского КЗ "Юрченковский лицей Волчанского городского совета. Мужчина согласился занять должность директора школы при оккупационной власти", — говорится.

Российская символика в помещении школы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также сообщается, что он собирал списки учителей, согласившихся на "повышение квалификации" в России, и получил методические материалы по внедрению российской системы образования.

Кроме того, оккупанты передали ему российские учебники, а также план проведения родительских собраний с использованием российской символики и "видеообращением министра просвещения РФ".

Российские учебники. Фото: Харьковская областная прокуратура

Решение суда

На суде мужчина свою вину признал и искренне раскаялся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев. Также фигуранту дела запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учебных заведениях, сроком на 10 лет.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала двух коллаборанток, которые сотрудничали с оккупационными администрациями России в Луганской и Харьковской областях. Им грозит тюремное заключение.

Также мы писали, что в Харькове правоохранители задержали блогера YouTube, который популяризировал идеи "Великой России" и СССР. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.