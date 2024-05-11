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На Харківщині чутно звуки вибухів

11 травня 2024 22:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині чутно звуки вибухів
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області увечері в суботу, 11 травня, лунають вибухи. Мешканців регіону попереджали про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках  зберігається!", — йдеться у дописі.

Захисники попереджали про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там зазначили, що знову існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:55 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 11 травня 22:55
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері вибухи лунали і в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в передмісті.

Також ми писали, що протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.

вибух
Харківська область
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повітряна тривога
війна в Україні
атака

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