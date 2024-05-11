На Харківщині чутно звуки вибухів

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Харківській області увечері в суботу, 11 травня, лунають вибухи. Мешканців регіону попереджали про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках зберігається!", — йдеться у дописі.

Захисники попереджали про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там зазначили, що знову існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:55 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері вибухи лунали і в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в передмісті.

Також ми писали, що протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.