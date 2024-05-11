На Харківщині чутно звуки вибухів
У Харківській області увечері в суботу, 11 травня, лунають вибухи. Мешканців регіону попереджали про загрозу застосування росіянами авіаційних бомб.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Вибухи на Харківщині 11 травня
"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках зберігається!", — йдеться у дописі.
Захисники попереджали про загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Згодом там зазначили, що знову існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Станом на 22:55 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, увечері вибухи лунали і в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в передмісті.
Також ми писали, що протягом сьогоднішнього дня ворог скинув на Вовчанськ й населені пункти поруч понад 20 авіаційних бомб.
Читайте Новини.LIVE!