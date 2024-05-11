На Харьковщине слышны звуки взрывов
В Харьковской области вечером в субботу, 11 мая, раздаются взрывы. Жителей региона предупреждали об угрозе применения россиянами авиационных бомб.
Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.
Взрывы на Харьковщине 11 мая
"Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях сохраняется!", — говорится в сообщении.
Защитники предупреждали об угрозе применения врагом авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже там отметили, что снова существует угроза применения баллистического вооружения с востока.
По состоянию на 22:55 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Напомним, вечером взрывы раздавались и в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в пригород.
Также мы писали, что в течение сегодняшнего дня враг сбросил на Волчанск и населенные пункты около 20 авиационных бомб.
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