На Харьковщине госслужащий присвоил более 2 млн гривен, которые должны были потратить на дороги
Госслужащего в Харьковской области обвиняют в незаконном завладении более 2 млн грн бюджетных средств. По словам прокуроров, эти деньги должны были пойти на ремонт дорог.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем Telegram-канале.
Подробности уголовного дела
Руководство Харьковской областной прокуратуры сообщило о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту словживания служебным положением и завладением чужим имуществом.
Еще в 2018 году между вышеупомянутым лицом и госпредприятием были заключены договоры о ремонте автомобильных дорог между такими населенными пунктами: Моначиновка — Прилютово, Ольшана — Новогоровка и Тавильжанка — Петропавловка.
По словам правоохранителей, директор решил присвоить эти средства себе.
"Он использовал меньшее количество асфальтобетонной смеси, чем было прописано в договоре. В официальных документах служащий внес сведения, что все якобы сделано корректно и по договоренностям", — говорится в сообщении.
Таким действиями директор ООО вызвал ущерб государству на сумму более 2,3 млн грн. Нарушения подтверждаются выводами строительно-технических экспертиз.
Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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