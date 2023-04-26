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На Харьковщине госслужащий присвоил более 2 млн гривен, которые должны были потратить на дороги

26 апреля 2023 12:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На Харьковщине госслужащий присвоил более 2 млн гривен, которые должны были потратить на дороги
Ремонт дорог в Харьковской области. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Госслужащего в Харьковской области обвиняют в незаконном завладении более 2 млн грн бюджетных средств. По словам прокуроров, эти деньги должны были пойти на ремонт дорог.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Подробности уголовного дела

Руководство Харьковской областной прокуратуры сообщило о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту словживания служебным положением и завладением чужим имуществом.

Еще в 2018 году между вышеупомянутым лицом и госпредприятием были заключены договоры о ремонте автомобильных дорог между такими населенными пунктами: Моначиновка — Прилютово, Ольшана — Новогоровка и Тавильжанка — Петропавловка.

По словам правоохранителей, директор решил присвоить эти средства себе.

"Он использовал меньшее количество асфальтобетонной смеси, чем было прописано в договоре. В официальных документах служащий внес сведения, что все якобы сделано корректно и по договоренностям", — говорится в сообщении.

Таким действиями директор ООО вызвал ущерб государству на сумму более 2,3 млн грн. Нарушения подтверждаются выводами строительно-технических экспертиз.

Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов уехал в США на переговоры. Главная цель встречи — восстановление Харькова.

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