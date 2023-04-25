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СБУ викрила у Харкові прихильницю "руського миру": жінка в інтернеті підтримувала збройну агресію РФ

25 квітня 2023 16:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
СБУ викрила у Харкові прихильницю "руського миру": жінка в інтернеті підтримувала збройну агресію РФ
Правцівник Служби безпеки України. Фото: Facebook/Служба безпеки України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

55-річна харків‘янка репостила на особисту сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.

Про це повідомляють у Службі безпеки України. 

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Серед поширених жінкою дописів "Харьков — русский город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой" та "Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!".

"Також харків’янка на своїй сторінці публічно закликала до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними", — розповідають у СБУ.

Обшук СБУ у квартирі інтернет-агітаторки. Фото:  Facebook/Служба безпеки України

Лінгвістичним дослідженням встановлено, що у наданих матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії РФ проти України.

Інтернет-агітаторку, яка підтримувала збройну агресію Росії, викрили кіберфахівці СБУ.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Харківщині депутатці, яка очолила село в окупації, оголосили про підозру. Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району місцева депутатка добровільно погодилась працювати на ворогів.

Також ми розповідали, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.

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