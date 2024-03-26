На Харківщині дрон прикордонників знищив ворожий комплекс спостереження "Муром-М"

Мить вибуху на ворожому спостережному пункті. Фото: скриншот

У Харківській області дрон-камікадзе прикордонників знищив ворожий комплекс "Муром-М". Загарбники використовували цю систему для спостереження за українськими захисниками.

Вдалу роботу безпілотника показала Державна прикордонна служба України у вівторок, 26 березня.

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"Харківщина. Дрон-камікадзе прикордонників знищив черговий комплекс спостереження "Муром-М"", — говориться у повідомленні прикордонників.

На відео можна побачити, як дрон непомітно підбирається до своєї цілі, а потім завдає вдалого ураження.

Що таке "Муром-М"

"Муром-М" — це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно спостерігає за живою силою та технікою.

Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє техніку у 8 км та людей у 4 км.

Системи спостереження "Муром" російські загарбники встановлюють поряд із кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України.

Раніше ми повідомляли, на Харківщині прикордонникам вдалося вразити один із захоплених окупантами екскаваторів, який використовувався для риття фортифікаційних споруд ворога. Заради цього українські оборонці використали міномет.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники показали кадри успішного знищення російської БМП-2 та особового складу ворога у прилеглому бліндажі.