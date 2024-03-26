В Харьковской области дрон пограничников уничтожил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"

Мгновение взрыва на вражеском наблюдательном пункте. Фото: скриншот

В Харьковской области дрон-камикадзе пограничников уничтожил вражеский комплекс "Муром-М". Захватчики использовали эту систему для наблюдения за украинскими защитниками.

Удачную работу беспилотника показала Государственная пограничная служба Украины во вторник, 26 марта.

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Дрон уничтожил вражескую систему наблюдения

"Харьковщина. Дрон-камикадзе пограничников уничтожил очередной комплекс наблюдения "Муром-М"", — говорится в сообщении пограничников.

На видео можно увидеть, как дрон незаметно подбирается к своей цели, а затем наносит удачное поражение.

Что такое "Муром-М"

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно наблюдающее за живой силой и техникой.

Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим технику в 8 км и людей в 4 км.

Системы наблюдения Муром российские захватчики устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине пограничникам удалось поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага. Ради этого украинские защитники использовали миномет.

Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры успешного уничтожения российской БМП-2 и личного состава врага в близлежащем блиндаже.