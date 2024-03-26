Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области дрон пограничников уничтожил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" arrow

В Харьковской области дрон пограничников уничтожил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"

26 марта 2024 13:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области дрон пограничников уничтожил вражеский комплекс наблюдения "Муром-М"
Мгновение взрыва на вражеском наблюдательном пункте. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области дрон-камикадзе пограничников уничтожил вражеский комплекс "Муром-М". Захватчики использовали эту систему для наблюдения за украинскими защитниками.

Удачную работу беспилотника показала Государственная пограничная служба Украины во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Дрон уничтожил вражескую систему наблюдения

"Харьковщина. Дрон-камикадзе пограничников уничтожил очередной комплекс наблюдения "Муром-М"", — говорится в сообщении пограничников.

На видео можно увидеть, как дрон незаметно подбирается к своей цели, а затем наносит удачное поражение.

Что такое "Муром-М"

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно наблюдающее за живой силой и техникой.

Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим технику в 8 км и людей в 4 км.

Системы наблюдения Муром российские захватчики устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине пограничникам удалось поразить один из захваченных оккупантами экскаваторов, который использовался для рытья фортификационных сооружений врага. Ради этого украинские защитники использовали миномет.

Напомним, ранее украинские пограничники показали кадры успешного уничтожения российской БМП-2 и личного состава врага в близлежащем блиндаже.

война
ВСУ
Харьков
Украина
пограничники
дроны
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК