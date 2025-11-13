На Харківщині російський дрон убив трьох цивільних

Російський військовослужбовець примотує боєприпас до дрона. Фото: росЗМІ

У Харківській області російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Їхній ударний дрон поцілив у цивільних.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Росіяни атакували цивільних, які їхали за продуктами та пенсією

Вранці 13 листопада місцеві мешканці прямували до смт Борова, щоб отримати пенсійні виплати та гуманітарні продукти. Люди їхали саморобними мотоблоками, але неподалік Новоплатонівки їхній рух перервав удар російського FPV-дрона, який влучив в один із мотоблоків.

Від атаки дрона на місці загинули дві жінки. Чоловік, який отримав поранення, не вижив — він помер уже під час транспортування до медичного закладу. Ще одна людина дістала поранення та наразі перебуває під наглядом лікарів.

Прокурори разом зі слідчими документують наслідки чергової атаки на мирних громадян і встановлюють деталі обстрілу. Ізюмська окружна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська вчинили аналогічний злочин у Харківській області. Вони атакували цивільних у селі Кругляківка, які йшли дорогою без зброї.

Також суд виніс вирок російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Куп'янщини.