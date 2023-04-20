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Харківська обласна прокуратура у Верховному Суді відстояла вирок для вбивці

20 квітня 2023 14:44
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківька обласна прокуратура у Верховному Суді відстояла вирок для вбивці
Грецька богиня Феміда є символом правосуддя. Фото: Pixabey
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Верховний Суд залишив у силі вирок суду апеляційної інстанції, яким 37-річному чоловіку було призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі за умисне вбивство та крадіжку (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. 

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Трагедія сталась у червні 2021 року в одній з квартир в м. Лозова. У засудженого виник конфлікт з літньою жінкою, у якої він знімав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та наніс потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці. 

"Після вчинення вбивства чоловік викрав з кімнати своєї жертви мобільний телефон і втік з місця злочину", — розповідають правоохоронці. 

Місце вбивства. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Вироком суду першої інстанції чоловіку було призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Однак прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області не погодилися із вказаним вироком, вважаючи призначене покарання недостатнім, та оскаржили його в Полтавському апеляційному суді, вироком якого вбивцю було засуджено до 11 років позбавлення волі. 

Фото засудженого 37-річного чоловіка. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Засуджений оскаржив його в касаційному порядку та просив призначити йому більш м’яке покарання. Однак Верховний Суд підтримав позицію прокуратури та залишив вирок суду апеляційної інстанції без змін — чоловік проведе 11 років за ґратами.

Нагадаємо, що Мер Харкова виграв суд проти мовного омбудсмена. Рішенням суду було задоволено позов Харківського міського голови Ігоря Терехова до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя про визнання протиправною та скасування постанови щодо використання російської мови у соцмережах. Зараз триває період для подання апеляційної скарги.

Також ми писали про те, що Господарський суд Харківської області стягнув збитки з рф через збройну агресію. 

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