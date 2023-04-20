У Харкові на 14 років засудили чоловіка, який жорстоко вбив свого товариша

Правоохоронець затримує злочинця. Фото: колаж Новини.LIVE

У Харкові правоохоронці довели провину чоловіка, який зламав шию своєму колезі і розчленував його. Вбивці загрожує 14 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Що відомо про вбивство

Як встановили правоохоронці, 13 вересня 2022 року в одній з квартир по вул. Астрономічній у Харкові чоловік вбив свого колегу. Виявилось, що вбивця та потерпілий разом працювали. Цей вечір вони проводили за чаркою у квартирі зловмисника.

Згодом між чоловіками виник конфлікт. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкона у квартиру.

У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку, яку надалі зберігав у шафі у своїй кімнаті.

Під час судового розгляду свою вину чоловік визнав лише частково і пояснив, що наміру позбавляти колегу життя він не мав.

Яке покарання понесе вбивця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 53-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині чоловік жорстоко побив свого знайомого до смерті. Суд визнав винним 40-річного підозрюваного в умисному вбивстві.