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В Харьковской области двое братьев убили мужчину: что известно

21 апреля 2023 17:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харьковской области двое братьев убили мужчину: что известно
Убийца в наручниках. Фото: ua.depositphotos.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

На Харьковщине двое мужчин совершили убийство и ряд других преступлений. Инцидент произошел 8 января 2023 в Купянском районе.

Об этом сообщает Харьковская городская прокуратура.

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Убийство в Харьковской области

Купянской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении родных братьев.

8 января 2023 года один из обвиняемых был в гостях у своего знакомого в г. Купянск. Заметив шкаф с оружием и дождавшись, когда хозяин дома заснул в другой комнате, злоумышленник похитил автомат Калашникова и 30 патронов, которые принадлежали потерпевшему.

Еще одно преступление обвиняемый совершил уже совместно со своим братом. Трагическое событие произошло 27 января этого года. Два брата, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяли с собой похищенный одним из них автомат Калашникова и поехали в охотничье хозяйство, расположенное вблизи с. Симферополь.

убийство
Мужчина, которого убили двое братьев в Харьковской области. Фото: Харьковская городская прокуратура

Напомним, что В Харькове правоохранители доказали вину мужчины, который сломал шею своему коллеге и расчленил его. Убийцы грозит 14 лет лишения свободы.

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