В Харьковской области двое братьев убили мужчину: что известно
На Харьковщине двое мужчин совершили убийство и ряд других преступлений. Инцидент произошел 8 января 2023 в Купянском районе.
Об этом сообщает Харьковская городская прокуратура.
Убийство в Харьковской области
Купянской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении родных братьев.
8 января 2023 года один из обвиняемых был в гостях у своего знакомого в г. Купянск. Заметив шкаф с оружием и дождавшись, когда хозяин дома заснул в другой комнате, злоумышленник похитил автомат Калашникова и 30 патронов, которые принадлежали потерпевшему.
Еще одно преступление обвиняемый совершил уже совместно со своим братом. Трагическое событие произошло 27 января этого года. Два брата, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяли с собой похищенный одним из них автомат Калашникова и поехали в охотничье хозяйство, расположенное вблизи с. Симферополь.
Напомним, что В Харькове правоохранители доказали вину мужчины, который сломал шею своему коллеге и расчленил его. Убийцы грозит 14 лет лишения свободы.