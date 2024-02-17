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На Харківщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

17 лютого 2024 04:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні
Правоохоронці на місці подій. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У селі на Харківщині двоє людей загинули після того, як підірвалися на ворожій міні. Ще один чоловік внаслідок вибуху отримав поранення та був ушпиталений.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Троє чоловіків підірвалися на міні

Прокуратура розпочала досудове розслідування за факта порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Слідство встановило, що 16 лютого в полі у селі Довгеньке Ізюмського району троє цивільних чоловіків підірвались на ворожому вибухонебезпечному предметі. За попередніми даними, це була протипіхотна міна.

"Двоє чоловіків загинули на місці. Третій — 24-річний чоловік — отримав травму, його госпіталізовано до лікарні", — повідомили у прокуратурі.

міна
Тіло загиблого. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області російські окупанти у вівторок, 6 лютого, підірвалися на власних мінах

Російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

війна
Україна
Харківська область
прокуратура
міни
комплекс жертви

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