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На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина

15 лютого 2024 21:05
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Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина
Знищене внаслідок авіаудару по Харківщині авто. Фото ілюстративне: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

Про це повідомив голова ХОДА Олег Синєгубов у четвер, 15 лютого.

Наслідки авіаудару по Харківщині

"Зафіксоване влучання в автомобіль із цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів — чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку", — заявив очільник ХОДА. 

На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина
Джерело: Telegram Олега Синєгубова

За оновленою інформацією Синєгубова, поблизу знищеного авто виявили тіло 17-річної дівчинки. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби.

На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина
Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні армія Росії завдала удару по Чугуєву, внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого. Також не так давно росармійці вдарили по ринку Вовчанська, де на той час перебували мирні мешканці. Тоді загинула 61-річна жінка. 

Харків
Україна
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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