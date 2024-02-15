На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина
Російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.
Про це повідомив голова ХОДА Олег Синєгубов у четвер, 15 лютого.
Наслідки авіаудару по Харківщині
"Зафіксоване влучання в автомобіль із цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів — чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку", — заявив очільник ХОДА.
За оновленою інформацією Синєгубова, поблизу знищеного авто виявили тіло 17-річної дівчинки. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні армія Росії завдала удару по Чугуєву, внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого. Також не так давно росармійці вдарили по ринку Вовчанська, де на той час перебували мирні мешканці. Тоді загинула 61-річна жінка.
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