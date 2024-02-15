На Харківщині російська авіабомба влучила в авто з цивільними — загинула родина

Знищене внаслідок авіаудару по Харківщині авто. Фото ілюстративне: EPA/UPG

Російська тактична авіація завдала авіаудару по населеному пункту Вільхуватської громади Харківської області за допомогою керованих авіабомб КАБ-250, внаслідок чого загинула родина.

Про це повідомив голова ХОДА Олег Синєгубов у четвер, 15 лютого.

Наслідки авіаудару по Харківщині

"Зафіксоване влучання в автомобіль із цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів — чоловік та його дружина. Також є загоряння житлового приватного будинку", — заявив очільник ХОДА.

Джерело: Telegram Олега Синєгубова

За оновленою інформацією Синєгубова, поблизу знищеного авто виявили тіло 17-річної дівчинки. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби.

Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, сьогодні армія Росії завдала удару по Чугуєву, внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого. Також не так давно росармійці вдарили по ринку Вовчанська, де на той час перебували мирні мешканці. Тоді загинула 61-річна жінка.