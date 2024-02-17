В Харьковской области двое мужчин погибли, подорвавшись на мине

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе на Харьковщине два человека погибли после того, как взорвались на вражеской мине. Еще один человек в результате взрыва получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Трое мужчин подорвались на мине

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Следствие установило, что 16 февраля в поле в селе Довгенькое Изюмского района трое гражданских мужчин взорвались на вражеском взрывоопасном предмете. По предварительным данным, это была противопехотная мина.

"Двое мужчин погибли на месте. Третий — 24-летний мужчина — получил травму, он госпитализирован в больницу", — сообщили в прокуратуре.

Тело погибшего. Фото: Харьковская областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Луганской области российские кафиры во вторник, 6 февраля, взорвались на собственных минах.

Российская тактическая авиация нанесла авиаудар по населенному пункту Ольхуватской общины Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.