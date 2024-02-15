Росіяни завдали ракетного удару по Харківській області — загинула людина

Працівники ДСНС рятують людей внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області в четвер, 15 лютого. Внаслідок цього виявили щонайменше одного загиблого.

Про це повідомляє міська голова Галина Мінаєва.

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Наслідки атаки РФ на Харківщину 15 лютого

За даними Мінаєвої, обстріл трапився близько півночі. Загиблою виявилася жінка, тіло якої знайшли серед руїн приватного будинку.

Мешканці громади могли чути два вибухи. Наразі фахівці оглядають місця влучань ворожих ракет.

Нагадаємо, що в Харківській області в четвер, 15 лютого, гриміли вибухи. Повітряні сили попереджали регіон про ракетну небезпеку. Також військові виявили ракету, що летіла через Харківщину на південь.

Обстріли Харківської області Росією

Як відомо, росіяни ракетами обстріляли селище Великий Бурлук Харківської області в середу, 14 лютого. Ворог поцілив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд з ним, під завалами були люди.

Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли Вовчанськ, що на Харківщині в вівторок, 13 лютого. Росіяни влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці.

Додамо, що нещодавно окупанти атакували Харківську область безпілотниками. Внаслідок ударів була вражена цивільна інфраструктура, понад десяток будинків згоріли вщент.