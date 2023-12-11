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На Харківщині двоє людей загинуло внаслідок жорсткої ДТП

11 грудня 2023 15:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині двоє людей загинуло внаслідок жорсткої ДТП
Розтрощені внаслідок ДТП автомобілі. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під Харковом двоє людей загинули внаслідок жорсткої дорожньо-транспортної пригоди. Ще дві людини отримали травми.

Про це йдеться у повідомленні поліції Харківської області.  

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"Автопригода сталася 10 грудня близько 15:20. На окружній дорозі зіштовхнулися два цивільні автомобілі Skoda Fabia та Hyundai Elantra", — говориться у повідомленні.

В поліції повідомили, що внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира Skoda Fabia госпіталізували до лікарні. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі.

дтп
Розтрощене внаслідок ДТП авто. Фото: скриншот
дтп
Автомобіль перетворенона металобрухт через ДТП. Фото: скриншот
ДТП
Місце жорсткого ДТП на Харківщині. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що уночі проти п'ятниці 8 грудня у Києві при в'їзді на міст Патона зіткнулися дві вантажівки. Як стало відомо згодом, в одного транспортного засобу стан шин не відповідав вимогам. 

Нагадуємо, що поблизу Ізюма, що на Харківщині, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода 7 грудня. Внаслідок аварії загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмовані.

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