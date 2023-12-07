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Поліція показала кадри з моторошної ДТП на Харківщині, у якій загинуло шестеро осіб

7 грудня 2023 19:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Поліція показала кадри з моторошної ДТП на Харківщині, у якій загинуло шестеро осіб
Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Поблизу Ізюма, що на Харківщині, сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, сьогодні, 7 грудня. Внаслідок аварії загинуло шестеро людей та ще п'ятеро травмовані.

Про це повідомляє Новини.LIVE Харків.

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Моторошна ДТП на Харківщині

Сьогодні вранці, 7 грудня, на Харківщині сталася масштабна ДТП. У мережі поширили відео з місця подій, на якому видно чимало розбитих авто та постраждалих. Біля села Новопавлівка зіштовхнулись три автомобілі, серед яких легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок жахливої аварії загинули шестеро людей та ще пʼятеро постраждали. Повідомляється, що всі травмовані були направлені до найближчих лікарень.

"Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, в поліції Харківщини уточнили, що аварія за участі автомобіля Nissan Primastar, вантажівки TATRA та Mitsubishi сталася на трасі неподалік села Новопавлівка Ізюмського району.

Додамо, на автошляху поблизу селища Коротич у Харківській області увечері 1 грудня сталася ДТП за участі автобуса з дітьми. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонними блоками.

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