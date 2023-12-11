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На Харьковщине два человека погибли в результате жесткого ДТП

11 декабря 2023 15:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Харьковщине два человека погибли в результате жесткого ДТП
Разбитые в результате ДТП автомобили. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Под Харьковом два человека погибли в результате жестокого дорожно-транспортного происшествия. Еще два человека получили травмы.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

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ДТП под Харьковом

"Автопроисшествие произошло 10 декабря около 15:20. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля Skoda Fabia и Hyundai Elantra", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате ДТП 27-летний водитель Hyundai Elantra и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летний водитель и 34-летний пассажир Skoda Fabia госпитализированы в больницу.

Следователи открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

дтп
Разбитое в результате ДТП авто. Фото: скриншот
дтп
Автомобиль превращен в металлолом из-за ДТП. Фото: скриншот
ДТП
Место жесткого ДТП в Харьковской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что ночью на пятницу 8 декабря в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. Как стало известно впоследствии, у одного транспортного средства состояние шин не отвечало требованиям.

Напоминаем, что вблизи Изюма Харьковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.

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