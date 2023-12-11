На Харьковщине два человека погибли в результате жесткого ДТП
Под Харьковом два человека погибли в результате жестокого дорожно-транспортного происшествия. Еще два человека получили травмы.
Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
ДТП под Харьковом
"Автопроисшествие произошло 10 декабря около 15:20. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля Skoda Fabia и Hyundai Elantra", — говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что в результате ДТП 27-летний водитель Hyundai Elantra и его 23-летняя жена погибли на месте. 37-летний водитель и 34-летний пассажир Skoda Fabia госпитализированы в больницу.
Следователи открыли уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.
Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Ранее мы сообщали, что ночью на пятницу 8 декабря в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. Как стало известно впоследствии, у одного транспортного средства состояние шин не отвечало требованиям.
Напоминаем, что вблизи Изюма Харьковской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие 7 декабря. В результате аварии погибли шесть человек и еще пятеро травмированы.
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