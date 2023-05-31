На Харківщині двох газовиків повідомлено про підозру через роботу на окупантів

Ілюстративне фото роботи співробітника АТ "Харківгаз". Фото: АТ "Харківгаз"

Встановлено особи ще двох пристосуванців, які працювали на ворога під час окупації Куп’янська. Колаборантами виявились двоє співробітників Куп’янської дільниці Куп’янського територіального підрозділу АТ "Харківгаз".

Про це повідомляють у Поліції Харківської області.

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Допомагали окупантам в налагодженні газопостачання

Як розповідають у поліції, мешканці Харківської області налагодили відносини з окупантами та влаштувались на роботу до незаконно створеного "державного підприємства "Куп'янська ділянка газопостачання".

39-річний чоловік працював на посаді "інженера управління експлуатації Куп’янського ТП АТ "Харківгаз".

"Його діяльність полягала у сприянні здійсненню ведення господарської діяльності з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих населених пунктів у взаємодії з незаконними органами влади", — пишуть правоохоронці.

59-річний зловмисник повідомив окупантам, що має спеціальні технічні знання та навички у сфері газопостачання. Він також влаштувався на роботу до вказаного підприємства та виконував обов’язки з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих територій.

Фото підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: Полція Харківської області / Telegram

30 травня чоловікам заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прокуратура засудила харківʼянина за співпрацю з Росією. Затриманий створив проросійський сайт, на якому закликав РФ завдавати ракетних ударів по території України.

Також раніше ми писали, Генеральна прокуратура України повідомила генеральному директору великого торгового центру у Києві про підозру в ухиленні від сплати податків у великому розмірі. За інформацією, отриманою в ході розслідування, передбачається, що обвинувачений за допомогою директорів підручних компаній, які мають ознаки фіктивності, свідомо ухилився від сплати ПДВ.