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На Харківщині двом газовикам повідомлено про підозру через роботу на окупантів

31 травня 2023 13:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині двох газовиків повідомлено про підозру через роботу на окупантів
Ілюстративне фото роботи співробітника АТ "Харківгаз". Фото: АТ "Харківгаз"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Встановлено особи ще двох пристосуванців, які працювали на ворога під час окупації Куп’янська. Колаборантами виявились двоє співробітників Куп’янської дільниці Куп’янського територіального підрозділу АТ "Харківгаз".

Про це повідомляють у Поліції Харківської області

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Допомагали окупантам в налагодженні газопостачання 

Як розповідають у поліції, мешканці Харківської області налагодили відносини з окупантами та влаштувались на роботу до незаконно створеного "державного підприємства "Куп'янська ділянка газопостачання".

39-річний чоловік працював на посаді "інженера управління експлуатації Куп’янського ТП АТ "Харківгаз".

"Його діяльність полягала у сприянні здійсненню ведення господарської діяльності з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих населених пунктів у взаємодії з незаконними органами влади", — пишуть правоохоронці. 

59-річний зловмисник повідомив окупантам, що має спеціальні технічні знання та навички у сфері газопостачання. Він також влаштувався на роботу до вказаного підприємства та виконував обов’язки з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих територій.

Фото підозрюваних у співпраці з окупантами. Фото: Полція Харківської області / Telegram

30 травня чоловікам заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що прокуратура засудила харківʼянина за співпрацю з Росією. Затриманий створив проросійський сайт, на якому закликав РФ завдавати ракетних ударів по території України.

Також раніше ми писали, Генеральна прокуратура України повідомила генеральному директору великого торгового центру у Києві про підозру в ухиленні від сплати податків у великому розмірі. За інформацією, отриманою в ході розслідування, передбачається, що обвинувачений за допомогою директорів підручних компаній, які мають ознаки фіктивності, свідомо ухилився від сплати ПДВ.

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