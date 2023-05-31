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В Харьковской области двум газовщикам сообщено о подозрении из-за работы на оккупантов

31 мая 2023 13:32
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области двух газовщиков сообщено о подозрении из-за работы на оккупантов
Иллюстративное фото работы сотрудника АО "Харьковгаз". Фото: АО "Харьковгаз"
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Установлены личности еще двух приспособленцев, работавших на врага во время оккупации Купянска. Коллаборантами оказались два сотрудника Купянского участка Купянского территориального подразделения АО "Харьковгаз".

Об этом сообщают в Полиции Харьковской области .

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Помогали оккупантам в налаживании газоснабжения

Как рассказывают в полиции, жители Харьковской области наладили отношения с оккупантами и устроились на работу к незаконно созданному "государственного предприятия "Купянский участок газоснабжения".

39-летний мужчина работал в должности "инженера управления эксплуатации Купянского ТП АО "Харьковгаз".

"Его деятельность заключалась в содействии осуществлению ведения хозяйственной деятельности по налаживанию незаконной транспортировки газа в временно оккупированные населенные пункты во взаимодействии с незаконными органами власти", — пишут правоохранители.

59-летний злоумышленник сообщил оккупантам, что имеет специальные технические знания и навыки в сфере газоснабжения. Он также устроился на работу в указанное предприятие и исполнял обязанности по налаживанию незаконной транспортировки газа на временно оккупированные территории.

Фото подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами. Фото: Полция Харьковской области / Telegram

30 мая мужчинам заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что прокуратура осудила харьковчанина за сотрудничество с Россией . Задержанный создал пророссийский сайт, на котором призвал РФ наносить ракетные удары по территории Украины.

Также ранее мы писали, что Генеральная прокуратура Украины сообщила генеральному директору крупного торгового центра в Киеве о подозрении в уклонении от уплаты налогов в большом размере. По информации, полученной в ходе расследования, предполагается, что обвиняемый с помощью директоров подручных компаний, обладающих признаками фиктивности, сознательно уклонился от уплаты НДС.

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