В Харьковской области двух газовщиков сообщено о подозрении из-за работы на оккупантов

Иллюстративное фото работы сотрудника АО "Харьковгаз". Фото: АО "Харьковгаз"

Установлены личности еще двух приспособленцев, работавших на врага во время оккупации Купянска. Коллаборантами оказались два сотрудника Купянского участка Купянского территориального подразделения АО "Харьковгаз".

Об этом сообщают в Полиции Харьковской области .

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Помогали оккупантам в налаживании газоснабжения

Как рассказывают в полиции, жители Харьковской области наладили отношения с оккупантами и устроились на работу к незаконно созданному "государственного предприятия "Купянский участок газоснабжения".

39-летний мужчина работал в должности "инженера управления эксплуатации Купянского ТП АО "Харьковгаз".

"Его деятельность заключалась в содействии осуществлению ведения хозяйственной деятельности по налаживанию незаконной транспортировки газа в временно оккупированные населенные пункты во взаимодействии с незаконными органами власти", — пишут правоохранители.

59-летний злоумышленник сообщил оккупантам, что имеет специальные технические знания и навыки в сфере газоснабжения. Он также устроился на работу в указанное предприятие и исполнял обязанности по налаживанию незаконной транспортировки газа на временно оккупированные территории.

Фото подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами. Фото: Полция Харьковской области / Telegram

30 мая мужчинам заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что прокуратура осудила харьковчанина за сотрудничество с Россией . Задержанный создал пророссийский сайт, на котором призвал РФ наносить ракетные удары по территории Украины.

Также ранее мы писали, что Генеральная прокуратура Украины сообщила генеральному директору крупного торгового центра в Киеве о подозрении в уклонении от уплаты налогов в большом размере. По информации, полученной в ходе расследования, предполагается, что обвиняемый с помощью директоров подручных компаний, обладающих признаками фиктивности, сознательно уклонился от уплаты НДС.