Ексдепутатку від ОПЗЖ заочно засудили за співпрацю з окупантами на Харківщині

Судовий молоток. Фото: Pexels

У Харківській області колишня депутатка від "ОПЗЖ" співпрацювала з росіянами під час окупації Дворічної. Її заочно засудили та призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У 2020 році жінка була обрана депутатом у селищі Дворічна від "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні. Під час окупації населеного пункту вона вирішила добровільно працювати на Росію.

Фігурантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У липні 2022 року фігурантка обійняла посаду "виконувачки обов’язків голови Дворічанського територіального управління" так званої "військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

"Колаборантка забезпечувала роботу очолюваного управління, зокрема відповідала за підбір кадрів та видачу заробітної плати підлеглим співробітникам. Також вона передавала "нагору" інформацію про приміщення, які в подальшому загарбники облаштовували під підприємства та установи", — йдеться у повідомленні.

Судовий розгляд здійснювався за відсутності фігурантки. Оскільки засуджена наразі переховується на території РФ, строк відбуття покарання для неї розпочнеться з моменту її фактичного затримання. Жінка перебуває в розшуку.

Що вирішив суд

Індустріальний районний суд Харкова визнав 51-річну жінку винною в колабораційній діяльності.

Фігурантці призначили покарання у вигляді девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, у тому числі посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк десять років з конфіскацією майна.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові суд визнав винним охоронця з Люботина у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому під час застілля.

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