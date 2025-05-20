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На Харківщині ексдепутатка ОПЗЖ співпрацювала з росіянами

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Дата публікації: 20 травня 2025 10:17
Ексдепутатку від ОПЗЖ заочно засудили за співпрацю з окупантами на Харківщині
Судовий молоток. Фото: Pexels

У Харківській області колишня депутатка від "ОПЗЖ" співпрацювала з росіянами під час окупації Дворічної. Її заочно засудили та призначили покарання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У 2020 році жінка була обрана депутатом у селищі Дворічна від "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні. Під час окупації населеного пункту вона вирішила добровільно працювати на Росію.

Депутатка ОПЗЖ, яка працювала на Росію
Фігурантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У липні 2022 року фігурантка обійняла посаду "виконувачки обов’язків голови Дворічанського територіального управління" так званої "військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області".

"Колаборантка забезпечувала роботу очолюваного управління, зокрема відповідала за підбір кадрів та видачу заробітної плати підлеглим співробітникам. Також вона передавала "нагору" інформацію про приміщення, які в подальшому загарбники облаштовували під підприємства та установи", — йдеться у повідомленні.

Судовий розгляд здійснювався за відсутності фігурантки. Оскільки засуджена наразі переховується на території РФ, строк відбуття покарання для неї розпочнеться з моменту її фактичного затримання. Жінка перебуває в розшуку.

Що вирішив суд

Індустріальний районний суд Харкова визнав 51-річну жінку винною в колабораційній діяльності.

Фігурантці призначили покарання у вигляді девʼяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, у тому числі посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк десять років з конфіскацією майна.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові суд визнав винним охоронця з Люботина у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому під час застілля. 

Раніше на Харківщині військовий відмовився від виконання бойового наказу командира. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

війна Харківська область прокуратура ОПЗЖ окупанти окупація
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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