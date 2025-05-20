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На Харьковщине экс-депутат ОПЗЖ сотрудничала с россиянами

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Дата публикации 20 мая 2025 10:17
Экс-депутата от ОПЗЖ заочно осудили за сотрудничество с оккупантами на Харьковщине
Судебный молоток. Фото: Pexels

В Харьковской области бывшая депутат от "ОПЗЖ" сотрудничала с россиянами во время оккупации Двуречной. Ее заочно осудили и назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В 2020 году женщина была избрана депутатом в поселке Двуречная от "ОПЗЖ", которая запрещена в Украине. Во время оккупации населенного пункта она решила добровольно работать на Россию.

Депутатка ОПЗЖ, яка працювала на Росію
Фигурантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле 2022 года фигурантка заняла должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления" так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Коллаборантка обеспечивала работу возглавляемого управления, в частности отвечала за подбор кадров и выдачу заработной платы подчиненным сотрудникам. Также она передавала "наверх" информацию о помещениях, которые в дальнейшем захватчики обустраивали под предприятия и учреждения", — говорится в сообщении.

Судебное разбирательство осуществлялось в отсутствие фигурантки. Поскольку осужденная сейчас скрывается на территории РФ, срок отбывания наказания для нее начнется с момента ее фактического задержания. Женщина находится в розыске.

Что решил суд

Индустриальный районный суд Харькова признал 51-летнюю женщину виновной в коллаборационной деятельности.

Фигурантке назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и/или местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги, в том числе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок десять лет с конфискацией имущества.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове суд признал виновным охранника из Люботина в причинении тяжких телесных повреждений знакомому во время застолья.

Ранее на Харьковщине военный отказался от выполнения боевого приказа командира. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

война Харьковская область прокуратура ОПЗЖ оккупанты оккупация
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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