Экс-депутата от ОПЗЖ заочно осудили за сотрудничество с оккупантами на Харьковщине

Судебный молоток. Фото: Pexels

В Харьковской области бывшая депутат от "ОПЗЖ" сотрудничала с россиянами во время оккупации Двуречной. Ее заочно осудили и назначили наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В 2020 году женщина была избрана депутатом в поселке Двуречная от "ОПЗЖ", которая запрещена в Украине. Во время оккупации населенного пункта она решила добровольно работать на Россию.

Фигурантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле 2022 года фигурантка заняла должность "исполняющей обязанности главы Двуречанского территориального управления" так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

"Коллаборантка обеспечивала работу возглавляемого управления, в частности отвечала за подбор кадров и выдачу заработной платы подчиненным сотрудникам. Также она передавала "наверх" информацию о помещениях, которые в дальнейшем захватчики обустраивали под предприятия и учреждения", — говорится в сообщении.

Судебное разбирательство осуществлялось в отсутствие фигурантки. Поскольку осужденная сейчас скрывается на территории РФ, срок отбывания наказания для нее начнется с момента ее фактического задержания. Женщина находится в розыске.

Что решил суд

Индустриальный районный суд Харькова признал 51-летнюю женщину виновной в коллаборационной деятельности.

Фигурантке назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти и/или местного самоуправления или органах, предоставляющих публичные услуги, в том числе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок десять лет с конфискацией имущества.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове суд признал виновным охранника из Люботина в причинении тяжких телесных повреждений знакомому во время застолья.

Ранее на Харьковщине военный отказался от выполнения боевого приказа командира. Вследствие этого состоялось судебное заседание.