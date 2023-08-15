Евакуація людей в Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На Харківщині продовжується евакуація жителів із громади Куп'янського району. За останню добу з небезпечних зон вдалось вивезти 96 осіб, з них 21 дитина, 47 жінок та 4 людини з інвалідністю.

Про це розповідає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Евакуація з небезпечних зон

Вчора, під час проведення евакуації, волонтери, які допомагали вивозити людей із небезпечних зон, потрапили під обстріл з боку росіян. Синєгубов повідомляє, що обійшлося без постраждалих, а також додає, що ці атаки демонструють цинізм російських терористів.

"Евакуація з прифронтових районів Куп'янщини відбувається планово та вимагає індивідуального підходу до кожної родини, проведення постійного інформування про небезпеку та широкої роз'яснювальної роботи", — зауважив очільнинк області.

Загалом, починаючи з 9 серпня, було вивезено 344 особи, з них 111 дітей. Ці люди отримують необхідну медичну, юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу, і у разі потреби їм надається безкоштовне житло.

У процесі евакуації залучені волонтери, благодійні організації, місцева влада, правоохоронці та рятувальники від ДСНС.

Нагадаємо, що у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення прийняли в ОВА, зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію.

Також ми писали про те, що у селі Подоли Куп'янського району травми через дії росіян отримали 44-річна жінка та 51-річний чоловік.