Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині евакуація населення з небезпених зон відбувається під обстрілами, ​​​​​​​— Синєгубов arrow

На Харківщині евакуація населення з небезпених зон відбувається під обстрілами, ​​​​​​​— Синєгубов

15 серпня 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині евакуація населення з небезпених зон відбувається під обстрілами, ​​​​​​​— Синєгубов
Евакуація людей в Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині продовжується евакуація жителів із громади Куп'янського району. За останню добу з небезпечних зон вдалось вивезти 96 осіб, з них 21 дитина, 47 жінок та 4 людини з інвалідністю.

Про це розповідає голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Евакуація з небезпечних зон 

Вчора, під час проведення евакуації, волонтери, які допомагали вивозити людей із небезпечних зон, потрапили під обстріл з боку росіян. Синєгубов повідомляє, що обійшлося без постраждалих, а також додає, що ці атаки демонструють цинізм російських терористів.

"Евакуація з прифронтових районів Куп'янщини відбувається планово та вимагає індивідуального підходу до кожної родини, проведення постійного інформування про небезпеку та широкої роз'яснювальної роботи", — зауважив очільнинк області. 

Загалом, починаючи з 9 серпня, було вивезено 344 особи, з них 111 дітей. Ці люди отримують необхідну медичну, юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу, і у разі потреби їм надається безкоштовне житло.

У процесі евакуації залучені волонтери, благодійні організації, місцева влада, правоохоронці та рятувальники від ДСНС. 

Нагадаємо, що у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення прийняли в ОВА, зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію. 

Також ми писали про те, що у селі Подоли Куп'янського району травми через дії росіян отримали 44-річна жінка та 51-річний чоловік.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз