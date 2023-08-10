Евакуація людей. Фото ілюстративне: google

У четвер, 10 серпня, у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення прийняли в ОВА, зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію.

Про це повідомляє Куп'янська МВА.

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Відтак, відповідне розпорядження підписав начальник Куп'янської МВА Андрій Конашевич 9 серпня.

Згідно з документом, обов'язкову евакуацію з Куп'янського району Харківщини оголосили для громад, які наближені до зони бойових дій: Дворічанської, Петропавлівської, частково з територій Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської.

Окрім цього, евакуюють мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, м. Куп'янськ — Вузловий.

Документ про евакуацію. Фото: Куп'янська МВА\Telegram

Нагадаємо, село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.