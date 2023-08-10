На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію: у чому причина
У четвер, 10 серпня, у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення прийняли в ОВА, зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію.
Про це повідомляє Куп'янська МВА.
Обов'язкова евакуація
Відтак, відповідне розпорядження підписав начальник Куп'янської МВА Андрій Конашевич 9 серпня.
Згідно з документом, обов'язкову евакуацію з Куп'янського району Харківщини оголосили для громад, які наближені до зони бойових дій: Дворічанської, Петропавлівської, частково з територій Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської.
Окрім цього, евакуюють мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, м. Куп'янськ — Вузловий.
Нагадаємо, село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину.
Додамо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.