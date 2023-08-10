Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію: у чому причина arrow

На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію: у чому причина

10 серпня 2023 12:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію
Евакуація людей. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 10 серпня, у Куп'янській громаді на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію. Таке рішення прийняли в ОВА, зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію. 

Про це повідомляє Куп'янська МВА.

Читайте також:

Обов'язкова евакуація

Відтак, відповідне розпорядження підписав начальник Куп'янської МВА Андрій Конашевич 9 серпня.

Згідно з документом, обов'язкову евакуацію з Куп'янського району Харківщини оголосили для громад, які наближені до зони бойових дій: Дворічанської, Петропавлівської, частково з територій Кіндрашівської, Курилівської та Куп'янської.

Окрім цього, евакуюють мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт Ківшарівка, м. Куп'янськ — Вузловий.

null
Документ про евакуацію. Фото: Куп'янська МВА\Telegram

Нагадаємо, село Петропавлівка на Куп'янщині стало мішенню обстрілу російських військових удень 9 серпня, через що виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь менше ніж за годину. 

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз