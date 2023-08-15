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В Харьковской области эвакуация населения из опасных зон проходит под обстрелами, ― Синегубов

15 августа 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине эвакуация населения из опасных зон проходит под обстрелами, — Синегубов
Эвакуация людей в Харьковской области Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области продолжается эвакуация жителей из громад Купянского района. За последние сутки из опасных зон удалось вывезти 96 человек, из них 21 ребенок, 47 женщин и 4 человека с инвалидностью.

Об этом рассказывает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Эвакуация из опасных зон

Вчера, во время эвакуации, волонтеры, которые помогали вывозить людей из опасных зон, попали под обстрел со стороны россиян. Синегуб сообщает, что обошлось без пострадавших, а также добавляет, что эти атаки демонстрируют цинизм российских террористов.

"Эвакуация из прифронтовых районов Купянщины происходит планово и требует индивидуального подхода к каждой семье, проведение постоянного информирования об опасности и широкой разъяснительной работе", — отметил глава области.

В общей сложности, начиная с 9 августа, было вывезено 344 человека, из них 111 детей. Эти люди получают необходимую медицинскую, юридическую, психологическую и гуманитарную помощь, и в случае необходимости им предоставляется бесплатное жилье.

В процессе эвакуации задействованы волонтеры, благотворительные организации, местные власти, правоохранители и спасатели от ГСЧС.

Напомним, что в Купянском обществе на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию . Такое решение приняли в ОВА, учитывая постоянные обстрелы и ситуацию безопасности.

Также мы писали о том, что в селе Подолы Купянского района травмы из-за действий россиян получили 44-летняя женщина и 51-летний мужчина .

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