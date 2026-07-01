На Харківщині евакуюють дітей із чотирьох небезпечних сіл

Евакуація людей на Харківщині. Фото: ДСНС в Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Дергачівській громаді Харківської області родинам із дітьми рекомендують виїхати з прикордонних населених пунктів через різке погіршення безпекової ситуації. Лише за останню добу російські FPV-дрони атакували Слатине та Руську Лозову, де одна людина дістала важкі поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка.

Евакуація на Харківщині

За словами В’ячеслава Задоренка, останнім часом російські війська значно активізували використання ударних безпілотників уздовж державного кордону. Найнебезпечнішою залишається ситуація у Слатинському та Русько-Лозівському старостинських округах.

"Через постійну загрозу атак ворожих дронів перебування у Слатиному і Руській Лозовій є вкрай небезпечним та становить пряму загрозу здоров'ю і життю мирних мешканців, особливо дітей", — написав очільник МВА.

Очільник МВА закликав батьків не чекати подальшого загострення ситуації. За його словами, евакуація дає змогу не лише зберегти життя, а й забезпечити дітям доступ до навчання, медичної допомоги та психологічної підтримки.

Населені пункти у зоні ризику

Водночас речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік у коментарі "Суспільне.Харків" повідомив, що влада вже готується до можливого запровадження обов'язкової евакуації дітей із чотирьох населених пунктів громади — Слатиного, Руської Лозової, Безруків і Лещенків.

За його словами, безпекова ситуація у Слатиному та Руській Лозовій почала різко погіршуватися ще на початку 2026 року. Саме тоді російські війська почали регулярно застосовувати FPV-дрони проти цивільного транспорту. Зокрема, після удару по електропотягу у Слатиному, внаслідок якого загинув місцевий житель, рух електричок через селище припинили. Крім того, окупанти атакували сміттєвоз і маршрутний автобус у Руській Лозовій.

"Оскільки цей процес достатньо тривалий, то потрібно це робити зараз, щоб потім не було занадто пізно. Краще попередити цю історію, ніж уже потім вживати екстрених заходів для запобігання травмуванням та жертвам", — пояснив Кулік.

Зазначимо, що станом на 1 липня у чотирьох населених пунктах, де розглядають можливість обов'язкової евакуації дітей, проживають понад 3,6 тисячі людей, серед яких 304 дитини. Найбільше дітей нині залишається у Безруках — 164, у Слатиному — 89, у Руській Лозовій — 45, ще шестеро — у Лещенках.

Попри складну безпекову ситуацію, у цих селах поки що працюють комунікації. Мешканці забезпечені електроенергією, газом, зв'язком, інтернетом та водою, а гуманітарну допомогу доставляють регулярно.

Обстріли Слатиного та Руської Лозової

Додамо, що вночі та вранці 30 червня російські війська атакували громаду ударними FPV-дронами. У Руській Лозовій безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки 61-річний чоловік отримав травматичну ампутацію ноги та численні уламкові поранення. Його у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Поранений чоловік на Харківщині. Фото: Дергачівська міська рада

Крім того, з 03:00 до 06:20 росіяни щонайменше чотири рази атакували Слатине. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні домоволодіння з господарськими спорудами та два цивільні автомобілі. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

Розбита автівка. Фото: Дергачівська міська рада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вдень 29 червня російські загарбники завдали авіаудару по Холодногірському району Харкова. Близько 15:40 окупанти застосували дві авіабомби УМПБ-5. Один із боєприпасів влучив у проїжджу частину біля нежитлової будівлі, інший — на територію приватного домоволодіння, але не здетонував. Жертвою удару стала 23-річна дівчина. Загалом у Харкові постраждали 12 людей.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти намагаються прорватися до Куп'янська малими штурмовими групами. Росіяни намагаються просочитися до міста через річку Оскіл. Водночас українські військові постійно стримують ці спроби та знищують противника ще на підступах до Куп'янська або на його околицях.