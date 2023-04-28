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На Харківщині евакуювали дітей, що мешкали біля лінії фронту

28 квітня 2023 16:03
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Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині евакуювали дітей, що мешкали біля лінії фронту
Процес евакуації дітей з небезпечних населених пунктів. Фото: Facebook/Поліція Харківської області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Куп'янському районі Харківської області поліція евакуювала сім дітей віком від 2 до 11 років. Їх разом з батьками доставили до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло.

Про це повідомляє Поліція Харківської області. 

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27 квітня, поліцейські ГУНП в Харківській області разом з адміністрацією Київського району Харкова та волонтерами здійснили примусову евакуацію громадян з селищ Пісчане, Березники та Кучерівка Куп'янського району.

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Евакуація детей з батьками з Куп'янського району. Фото: Facebook/Поліція Харківської області

Перед початком заходів начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Управління превентивної діяльності Сергій Бірбасов провели з особовим складом цільовий інструктаж.

Також під час евакуації поліцейські роз'яснили родинам з дітьми, що по лінії фронту всі діти мають бути евакуйовані до безпечних місць.

"Це робиться заради дітей. В першу чергу задля їх безпеки. Жінок з дітьми ми евакуюємо до Харкова, де всім буде надано тимчасове житло", — розповідають правоохоронці. 

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Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з батьками дітей. Фото: Facebook/Поліція Харківської області

Правоохоронці евакуювали з села Пісчане жінку з 5 та 11-річними дітьми, з села Кучерівка евакуйована жінка з 4 та 10-річними дітьми, з села Березники – жінка з трьома дітьми 2, 4 та 6 років. Їх доставили до Харкова та надали житло.

"Евакуаційні заходи будуть тривати поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць", —  підкреслили в поліції.

Нагадаємо, що за дорученням начальника Харківської ОВА в регіоні продовжується добровільна евакуація із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування. Так напочатку квітня з села Лук'янці евакуювали багатодітну родину. 

Також ми розповідали, що в Куп’янському районі через обстріли евакуюють дітей та маломобільних мешканців. 

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