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В Харьковской области эвакуировали детей, которые живут возле линии фронта

28 апреля 2023 16:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области эвакуировали детей, проживавших у линии фронта
Процесс эвакуации детей из опасных населённых пунктов. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Купянском районе Харьковской области полиция эвакуировала семь детей от 2 до 11 лет. Их вместе с родителями доставили в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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27 апреля полицейские ГУНП в Харьковской области вместе с администрацией Киевского района Харькова и волонтерами осуществили принудительную эвакуацию граждан из поселков Песчане, Березники и Кучеривка Купянского района.

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Эвакуация детей с родителями из Купянского района. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области

Перед началом мероприятий, начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник Управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов провели с личным составом целевой инструктаж.

Также во время эвакуации полицейские разъяснили семьям с детьми, что по линии фронта все дети должны быть эвакуированы в безопасные места.

"Это делается ради детей. В первую очередь ради их безопасности. Женщин с детьми мы эвакуируем в Харьков, где всем будет предоставлено временное жилье", — рассказывают правоохранители.

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Правоохранители проводят разъяснительную работу с родителями детей. Фото: Facebook/Полиция Харьковской области

Правоохранители эвакуировали из села Песчаное женщину с 5 и 11-летними детьми, из села Кучеривка эвакуирована женщина с 4 и 10-летними детьми, из села Березники – женщина с тремя детьми 2, 4 и 6 лет. Их доставили в Харьков и предоставили жилье.

"Эвакуационные мероприятия будут продолжаться, пока сотрудники полиции не вывезут всех детей в безопасные места", — подчеркнули в полиции.

Напомним, что по поручению начальника Харьковской ОВД в регионе продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения. Так, в начале апреля из села Лукьянцы эвакуировали многодетную семью.

Также мы рассказывали, что в Купянском районе из-за обстрелов эвакуируют детей и маломобильных жителей.

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