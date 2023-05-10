В Харьковской области эвакуировали детей из общин, находящихся под обстрелами

Эвакуация детей в Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram

Сегодня завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольхуватской, Дворичанской и Петропавловской громад Харьковщины, которые постоянно находятся под обстрелами. Больше детей в этих опасных регионах не осталось.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Эвакуация детей

За прошедшие сутки эвакуировали последних 18 детей из Дворичанской громады. Всего с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов было вывезено 79 детей.

Все дети вместе с родителями или другими попечителями расселены в безопасных районах Харьковщины. Часть семей живет у родственников, нуждающиеся в жилье были бесплатно расселены в общежитиях.

"Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывается гуманитарная и материальная помощь", — рассказывает глава Харьковской ОВА.

Эвакуация детей в Харьковской области Фото: Олег Синегубов / Telegram

Также Олег Синегубов поблагодарил органы местного самоуправления, правоохранители, волонтерские и благотворительные организации, всех, кто помогал в эвакуации и сейчас помогает людям.

Напомним, что за последние две недели удалось вывезти 50 семей с детьми из Купянского района, который находится под постоянными вражеским огнем. Некоторые семьи приходится принудительно вывозить из-под обстрелов.