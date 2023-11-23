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На Харківщині готуються розширити зону примусової евакуації

23 листопада 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині готуються розширити зону примусової евакуації
Евакуація людей в Україні Фото: realist.online
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Харківщині можуть розширити зону примусової евакуації через бойові дії. При цьому місцевим мешканцям рекомендують залишити свої будинки через відсутність тепла.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Відсутність тепла в Харківській області

За словами Синєгубова, усі заплановані котельні в регіоні функціонують на повну потужність. Це дозволяє забезпечувати опалення для приблизно 7,5 тисяч будинків.

Водночас мешканці районів, де відсутня подача тепла, одержують пропозиції переїхати до тимчасового житла у Харкові чи інших населених пунктах.

Крім того, Синєгубов згадав, що із небезпечних зон Куп'янщини продовжується примусова евакуація сімей з дітьми. За його словами, вже евакуйовано 294 дитини і планується евакуація чотирьох, що залишилися. Дорослим мешканцям Куп'янського району також пропонується залишити небезпечні території, і для них передбачено тимчасове житло.

На Харківщині можуть розширити зону примусової евакуації на Куп'янськ

Синєгубов також повідомив, що розглядається можливість розширення зони обов'язкової евакуації, включаючи Куп'янськ та його околиці. Це пов'язано з поточною військовою ситуацією.

"Враховуючи військову обстановку, будемо розглядати, можливо, ще населені пункти, де ми будемо оголошувати обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей і, відповідно, дорослих. Це все Куп’янський напрямок. У тому числі розглядаємо саме місто Куп’янськ, можливо, якусь його частину. Тому що перебування там місцевого населення відверто заважає нашим військовим", — сказав він у рамках брифінгу, передає Укрінформ.

Голова обласної адміністрації зазначив, що такі заходи необхідні не лише для забезпечення безпеки місцевого населення, а й для підтримки стратегічних військових дій.

Нагадаємо, що на Харківщині скажений кіт напав на жінку і пошкодив частину тіла в районі колінного суглоба. Сталося це у селі Рояківці у Кегичівській громаді.

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