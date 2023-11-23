В Харьковской области готовятся расширить зону принудительной эвакуации

Эвакуация людей в Украине. Фото: realist.online

В Харьковской области могут расширить зону принудительной эвакуации из-за боевых действий. При этом местным жителям рекомендуют покинуть свои дома из-за отсутствия тепла.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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Отсутствие тепла в Харьковской области

По словам Синегубова, все запланированные котельные в регионе функционируют на полную мощность. Это позволяет обеспечивать отопление для примерно 7,5 тысячи домов.

В то же время, жители районов, где отсутствует подача тепла, получают предложения переехать во временное жилье в Харькове или других населенных пунктах.

Кроме того, Синегубов упомянул, что из опасных зон Купянщины продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. По его словам, уже эвакуировано 294 ребенка, и планируется эвакуация оставшихся четырех. Взрослым жителям Купянского района также предлагается покинуть опасные территории, и для них предусмотрено временное жилье.

В Харьковской области могут расширить зону принудительной євакуации на Купянск

Синегубов также сообщил, что рассматривается возможность расширения зоны обязательной эвакуации, включая Купянск и его окрестности. Это связано с текущей военной ситуацией.

"Учитывая военную обстановку, будем рассматривать, возможно, еще населенные пункты, где мы будем объявлять обязательную эвакуацию принудительным образом детей и, соответственно, взрослых. Это все Купянское направление. В том числе рассматриваем именно город Купянск, возможно, какую-то его часть. Потому что пребывание там местного населения откровенно мешает нашим военным", — сказал он в рамках брифинга, передает Укринформ.

Глава областной администрации отметил, что такие меры необходимы не только для обеспечения безопасности местного населения, но и для поддержки стратегических военных действий.

Напомним, что в Харьковской области бешеный кот напал на женщину и повредил часть тела в районе коленного сустава. Произошло это в селе Рояковцы в Кегичевской общине.