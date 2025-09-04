Обстріли Харківщини — загинув чоловік, шестеро людей поранені

Рятувальник гасить пожежу у Чугуївському районі. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків і ще 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілів у Харківській області за добу

Унаслідок російських обстрілів загинув 50-річний чоловік у Козачій Лопані Дергачівської громади. Поранення отримали шестеро людей: у Малинівці постраждали четверо чоловіків та 50-річна жінка, а в селі Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік.

Ворог атакував Лозівський район дронами-камікадзе. Через пошкодження електромереж у Лозовій без світла залишилося близько 40 тисяч абонентів, ще близько 700 — у шести селах Близнюківської громади. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Чим росіяни атакували Харківщину та які пошкодження

По Харківщині окупанти застосували 12 дронів типу "Шахед", 2 "Молнія" та чотитри FPV. Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові вибуховою хвилею вибило вікна у навчальному закладі.

У Цупівці зруйновано автомобіль, у Водяному — будинок і гараж, у Білому Колодязі та Малинівці пошкоджено житлові будинки й транспорт. У Чугуєві постраждали автобус, будівля підприємства, а у Лимані зруйновано ангар свиноферми. У Лозівському районі зруйновано два багатоквартирні будинки та електромережі в Самійлівці.

Яка ситуація на фронті у Харківській області

Також за добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 11 атак поблизу Вовчанська та в напрямку Кутьківки. На Куп’янському — шість атак у районах Загризового, Куп’янська та Петропавлівки.

Нагадаємо, Харківщина безупинно перебуває під російськими обстрілами. Вчора, 3 вересня, армія РФ завдала удару по цивільним об'єктам.

Тим часом українські захисники відбивають наступ російських військ та знищують цінну рідкісну техніку на Харківщині.