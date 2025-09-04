Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині є постраждалі через масований обстріл — дані ОВА

На Харківщині є постраждалі через масований обстріл — дані ОВА

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 10:07
Обстріли Харківщини — загинув чоловік, шестеро людей поранені
Рятувальник гасить пожежу у Чугуївському районі. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків і ще 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілів у Харківській області за добу

Унаслідок російських обстрілів загинув 50-річний чоловік у Козачій Лопані Дергачівської громади. Поранення отримали шестеро людей: у Малинівці постраждали четверо чоловіків та 50-річна жінка, а в селі Водяне Вільхуватської громади постраждав 47-річний чоловік.

Ворог атакував Лозівський район дронами-камікадзе. Через пошкодження електромереж у Лозовій без світла залишилося близько 40 тисяч абонентів, ще близько 700 — у шести селах Близнюківської громади. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Чим росіяни атакували Харківщину та які пошкодження

По Харківщині окупанти застосували 12 дронів типу "Шахед", 2 "Молнія" та чотитри FPV. Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. У Харкові вибуховою хвилею вибило вікна у навчальному закладі.

У Цупівці зруйновано автомобіль, у Водяному — будинок і гараж, у Білому Колодязі та Малинівці пошкоджено житлові будинки й транспорт. У Чугуєві постраждали автобус, будівля підприємства, а у Лимані зруйновано ангар свиноферми. У Лозівському районі зруйновано два багатоквартирні будинки та електромережі в Самійлівці.

Яка ситуація на фронті у Харківській області

Також за добу зафіксовано 180 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 11 атак поблизу Вовчанська та в напрямку Кутьківки. На Куп’янському — шість атак у районах Загризового, Куп’янська та Петропавлівки.

Нагадаємо, Харківщина безупинно перебуває під російськими обстрілами. Вчора, 3 вересня, армія РФ завдала удару по цивільним об'єктам. 

Тим часом українські захисники відбивають наступ російських військ та знищують цінну рідкісну техніку на Харківщині. 

Харків пожежа вибух Харківська область обстріли поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації