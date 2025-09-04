Обстрелы Харьковщины — погиб мужчина, шесть человек ранены

Спасатель тушит пожар в Чугуевском районе. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки под ударами врага оказались Харьков и еще 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате российских атак есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Последствия обстрелов в Харьковской области за сутки

В результате российских обстрелов погиб 50-летний мужчина в Казачьей Лопани Дергачевской громады. Ранения получили шесть человек: в Малиновке пострадали четверо мужчин и 50-летняя женщина, а в селе Водяное Ольховатской громады пострадал 47-летний мужчина.

Враг атаковал Лозовской район дронами-камикадзе. Из-за повреждения электросетей в Лозовой без света осталось около 40 тысяч абонентов, еще около 700 — в шести селах Близнюковской громады. Энергетики работают над восстановлением поставок.

Чем россияне атаковали Харьковскую область и какие повреждения

По Харьковщине оккупанты применили 12 дронов типа "Шахед", 2 "Молния" и 4 FPV. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. В Харькове взрывной волной выбило окна в учебном заведении.

В Цуповке разрушен автомобиль, в Водяном — дом и гараж, в Белом Колодезе и Малиновке повреждены жилые дома и транспорт. В Чугуеве пострадали автобус, здание предприятия, а в Лимане разрушен ангар свинофермы. В Лозовском районе разрушены два многоквартирных дома и электросети в Самойловке.

Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Также за сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 11 атак вблизи Волчанска и в направлении Кутьковки. На Купянском — шесть атак в районах Загрызово, Купянска и Петропавловки.

Напомним, Харьковщина непрерывно находится под российскими обстрелами. Вчера, 3 сентября, армия РФ нанесла удар по гражданским объектам.

Между тем украинские защитники отражают наступление российских войск и уничтожают ценную редкую технику на Харьковщине.