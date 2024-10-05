На Харківщині чоловік працював на окупантів, за що отримав 6,5 років тюрми

Російські окупанти. Фото ілюстративне: скриншот

На Харківщині лісник влаштувався на роботу до окупантів в Куп'янському районі. Колаборант відповідав за розподіл деревини місцевому населенню та надавав дозвіл на рубку ліса. Чоловік підтримував дружні стосунки з загарбниками та влаштовував для окупантів застілля у себе вдома.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель с. Калинове Борівського району Харківської області із 1994 року працював у Борівському лісництві. З травня і по 23 вересня 2022 року він обіймав посаду майстра лісу "Боровского лесничества" — підрозділу незаконно створеного органу виконавчої влади "ГП "Купянское лесное хозяйство" Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Чоловік виконував організаційно-розпорядчі обовʼязки: здійснював розподіл деревини серед населення і надаючи дозволи на рубку лісу.

У судовому засіданні громадянин вину не визнав, платіжні відомості вважає підробленими. Щодо показань односельців про його співпрацю з окупантами, чоловік заявив, що його обмовили.

За даними слідства, майстер лісу був єдиним у селі, хто розпоряджався деревиною. Без дозволу брати дрова чи йти в ліс не дозволялося, "бо буде розтяжка". Одному з сусідів чоловік пригрозив, що якщо він піде по дрова, то нова влада може за це сильно покарати, навіть розстріляти.

За словами місцевих жителів, обвинувачений отримував заробітну в російських рублях, не виглядав пригніченим, тілесних ушкоджень у нього не помічали. Купив генератор та влаштовував в себе вдома застілля для військових РФ зі спиртним. Розʼїжджав по сусідніх селах на мопеді і автомобілі "Нива".

Фрагмент судових матеріалів. Фото: скриншот

Після деокупації чоловіку сусідам, що "пішов працювати під дулом танка", але танків в селі не було. Також люди обговорювали, що син його цивільної дружини під час окупації влаштувався у "народну міліцію" в селі Борова, а ще одна далека родичка стала працювати в Борівському відділі освіти.

Вирок суду

Показання обвинуваченого суд визнав такими, що спростовуються показаннями свідків та письмовими доказами. Робота обвинуваченого на посаді майстра лісу у незаконному органі влади була регламентована "Тарифно-квалификационными характеристиками должностей работников лесного хозяйства" від 17.11.1992, затвердженими головою комітету по лісу Мінекології Росії, погодженими заступником Міністра праці РФ. За цими документами, майстер лісу очолював закріплену за ним лісогосподарську ділянку в лісгоспі, організовував роботу лісників, контролював виконання ними своїх обов`язків, перевіряв дотримання лісозаготівельників та інших лісокористувачів правил пожежної безпеки в лісах.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив йому 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Також у колаборанта конфіскують майно і забороняють на 10 років обіймати посади, повʼязані з організаційно-розпорядчими функціями, управлінням і розпорядженням майном підприємства.

Ухвала суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області судили жінку, яка погодилась на співпрацю з окупантами через тяжкі сімейні обставини.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині під час окупації жінка очолила гімназію у Дворічанській громаді та впроваджувала російську освітню систему. Суд виніс вирок.