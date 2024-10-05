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В Харьковской области лесник устраивал гулянья для оккупантов — что решил суд

5 октября 2024 17:30
Галина Шподарева - редактор
На Харьковщине мужчина работал на оккупантов, за что получил 6,5 лет тюрьмы
Российские оккупанты. Фото иллюстративное: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Харьковской области лесник устроился на работу к оккупантам в Купянском районе. Коллаборант отвечал за распределение древесины местному населению и разрешал рубку леса. Мужчина поддерживал дружеские отношения с захватчиками и устраивал для оккупантов застолья у себя дома. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель с. Калиново Боровского района Харьковской области с 1994 года работал в Боровском лесничестве. С мая и по 23 сентября 2022 года он занимал должность мастера леса "Боровского лесничества" - подразделения незаконно созданного органа исполнительной власти "ГП "Купянское лесное хозяйство" Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Мужчина выполнял организационно-распорядительные обязанности: осуществлял распределение древесины среди населения и предоставляя разрешения на рубку леса.

В судебном заседании гражданин вину не признал, платежные ведомости считает поддельными. Относительно показаний односельчан о его сотрудничестве с оккупантами, мужчина заявил, что его оклеветали. 

По данным следствия, мастер леса был единственным в селе, кто распоряжался древесиной. Без разрешения брать дрова или идти в лес не разрешалось, "потому что будет растяжка". Одному из соседей мужчина пригрозил, что если он пойдет за дровами, то новая власть может за это сильно наказать, даже расстрелять. 

По словам местных жителей, обвиняемый получал заработную в российских рублях, не выглядел подавленным, телесных повреждений у него не замечали. Купил генератор и устраивал у себя дома застолья для военных РФ со спиртным. Разъезжал по соседним селам на мопеде и автомобиле "Нива".

свидетельские показания
Фрагмент судебных материалов. Фото: скриншот

После деоккупации мужчина рассказал соседям, что "пошел работать под дулом танка", но танков в селе не было. Также люди обсуждали, что сын его гражданской жены во время оккупации устроился в "народную милицию" в селе Боровая, а еще одна дальняя родственница стала работать в Боровском отделе образования.

Приговор суда

Показания обвиняемого суд признал опровергаемыми показаниями свидетелей и письменными доказательствами. Работа обвиняемого в должности мастера леса в незаконном органе власти была регламентирована "Тарифно-квалификационными характеристиками должностей работников лесного хозяйства" от 17.11.1992, утвержденными председателем комитета по лесу Минэкологии России, согласованными заместителем Министра труда РФ. По этим документам, мастер леса возглавлял закрепленный за ним лесохозяйственный участок в лесхозе, организовывал работу лесников, контролировал выполнение ими своих обязанностей, проверял соблюдение лесозаготовителей и других лесопользователей правил пожарной безопасности в лесах. 

Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил ему 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также у коллаборанта конфискуют имущество и запрещают на 10 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями, управлением и распоряжением имуществом предприятия.

решение суда
Одобрение суда. Фото: скриншот

Напомним, недавно в Харьковской области судили женщину, которая согласилась на сотрудничество с оккупантами из-за тяжелых семейных обстоятельств.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области во время оккупации женщина возглавила гимназию в Дворичанской общине и внедряла российскую образовательную систему. Суд вынес приговор.

суд Харьковская область Коллаборант оккупация судебные решения

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