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На Харківщині лунали вибухи — одна людина загинула, троє поранені

18 липня 2024 12:27
Галина Шподарева - редактор
Де на Харківщині лунали вибухи — в ОВА розповіли про жертв обстрілів
Огляд місця обстрілу на Харківщині. Фото: ГУНП Харківської області
Галина Шподарева - редактор

Внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби одна мирна жителька загинула, троє людей зазнали поранень. Під ударами армії РФ перебували населені пункти Куп'янського та Ізюмського району. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 18 липня. 

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Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наслідки обстрілів Куп'янщини

Близько 2:30 окупанти скинули КАБ на село Глушківка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. 

У селі Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. 

Близько 19:10 внаслідок удару FPV-дроном по Куп'янську пошкоджена автівка. 

На Харківщині лунали вибухи — одна людина загинула, троє поранені - фото 2
Пошкоджене під час обстрілу авто поліції. Фото: ГУНП Харківської області

Близько 16:50 внаслідок артобстрілу Куп'янська було пошкоджено поліцейський службовий автомобіль Renault Duster.

О 15:37 в селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 40 кв. м.

Близько 11:20 у Куп’янську після обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м. 

На Харківщині лунали вибухи — одна людина загинула, троє поранені - фото 3
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ГУНП Харківської області

Обстріли Ізюмщини

Близько 8:00 в районі села Підлиман Ізюмського району у Борівському лісництві після обстрілу сталося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 га.

На Харківщині лунали вибухи — одна людина загинула, троє поранені - фото 4
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок на Харківщині. Фото: ГУНП Харківської області

Нагадаємо, у ніч на 18 липня російські окупанти вкотре атакували Україну. Для обстрілу вони використовували ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Українським захисникам неба вдалося збити 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку окупанти продовжують наступальні та штурмові дії. Протягом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень в районах Глибокого та Вовчанська. 

Раніше Слобожанські нацгвардійці на Харківщині завдали удару по позиції російських окупантів, в якій були загарбники та боєкомплект, та показали відео. 

Харків Харківська область обстріли Харківська ОДА Куп'янськ Олег Синєгубов жертви загиблі авіабомба

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