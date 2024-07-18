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В Харьковской области раздавались взрывы — один человек погиб, трое ранены

18 июля 2024 12:27
Галина Шподарева - редактор
Где в Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали о жертвах обстрелов
Осмотр места обстрела в Харьковской области. Фото: ГУНП Харьковской области
Галина Шподарева - редактор

В результате обстрелов Харьковской области в течение суток одна мирная жительница погибла, три человека получили ранения. Под ударами армии РФ находились населённые пункты Купянского и Изюмского района. 

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в четверг, 18 июля.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Последствия обстрелов Купянского района

Около 2:30 оккупанты сбросили КАБ на село Глушковка Купянского района. В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80 лет. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома. 

В селе Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранения гражданская женщина. 

Около 19:10 в результате удара FPV-дроном по Купянску повреждена машина. 

В Харьковской области раздавались взрывы — один человек погиб, трое ранены - фото 2
Поврежден при обстреле авто полиции. Фото: ГУНП Харьковской области

Около 16:50 в результате артобстрела Купянска был поврежден полицейский служебный автомобиль Renault Duster.

В 15:37 в селе Глушковка Купянского района в результате обстрела горели две хозяйственные постройки на площади 40 кв. м.

Около 11:20 в Купянске после обстрела горела трава на площади 200 кв. м. 

В Харьковской области раздавались взрывы — один человек погиб, трое ранены - фото 3
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ГУНП Харьковской области

Обстрелы Изюмского района

Около 8:00 в районе села Подлиман Изюмского района в Боровском лесничестве после обстрела произошло возгорание хвойной подстилки на площади 0,4 га.

В Харьковской области раздавались взрывы — один человек погиб, трое ранены - фото 4
Разрушен в результате обстрела дом в Харьковской области. Фото: ГУНП Харьковской области

Напомним, в ночь на 18 июля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для обстрелов они использовали ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты. Украинским защитникам неба удалось сбить 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

Ранее Слобожанские нацгвардейцы на Харьковщине нанесли удар по позиции российских оккупантов, в которой были захватчики и боекомплект, и показали видео.

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