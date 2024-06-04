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На Харківщині лунали вибухи — Росія атакувала цивільні об'єкти в області

4 червня 2024 10:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи на Харківщині 4 червня
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом минулої доби знову обстрілювали Харківську область. Зокрема, у вівторок, 4 червня, атаки зазнало місто Куп'янськ — там поранено людину.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріли Харківщини на 4 червня

Так, сьогодні близько 7:00 ворог обстріляв Куп'янськ. За попередньою інформацією,  постраждав один чоловік, інформація оновлюється. 

Вчора о 12:00 сталося влучання на територію цивільного підприємства у місті Куп'янськ. А о 15:20 росіяни скинули КАБ на село Хотімля Старосалтівської громади — там горіло дев'ять будинків на колесах, 15 металевих будинків, чотири яхти та один катер.

Вже о 17:00 ворожа авіабомба влучила по селу Білий Колодязь Чугуївського району, там пошкоджено будівлю елеватора. Також горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину. О 20:15 окупанти повторно атакували населений пункт — горів житловий будинок, постраждала жінка. 

А о 18:42 росіяни поцілили у державний навчальний заклад у Харкові — частково зруйнована тильна сторона будівлі корпусу, постраждала жінка.

Атаки ворога на Харківщині

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських воїнів в районах Липців та Вовчанська. Було відбито пʼять атак, в районі Вовчанська триває одне бойове зіткнення. Окупанти не мають успіху, ситуація контрольована.

Водночас на Купʼянському напрямку суттєвих змін не відбулося, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки — там на даний час триває два боєзіткнення. Противник планує просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів.

Евакуація цивільних на Харківщині

"Всього евакуювали 11 тис. 629 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські загарбники протягом останніх тижнів неодноразово обстрілювали туристичні бази відпочинку у Харківській області. Тому Начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов закликав харків'ян не їздити на бази відпочинку.

Також ми писали, що у Третій штурмовій підрахували втрати ворога за тиждень на Харківському напрямку.

Харків
Олег Синєгубов
обстріли
ракети
війна в Україні
Харківська область

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