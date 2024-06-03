Мешканців Харківщини закликають не їздити на бази відпочинку

Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов

Російські загарбники протягом останніх тижнів неодноразово обстрілювали туристичні бази відпочинку у Харківській області. Тому Начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов закликав харків'ян не їздити на бази відпочинку.

Про це Болвінов написав у Facebook у понеділок, 3 червня.

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Так, російські терористи вдруге за останні дні завдали ракетного удару по місцях відпочинку на узбережжі — цього разу постраждала турбаза "Занки" у Чугуївському районі. Поблизу селища Дачне окупанти вдарили комплексом С-300.

Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов

Болвінов розповів про 45-річного Олексія, який приїхав у регіон з Донеччини, рятуючись від російських обстрілів. Однак сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки по базі відпочинку. Там також перебували власники, які прийняли у себе переселенця — чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку.

Внаслідок атаки пошкоджені будинки на території зони відпочинку та один цивільний автомобіль. Він наголосив, що поблизу не було жодного військового об'єкту чи військових.

Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов

"В ці дні закликаю всіх бути максимально обережними, бажано відкласти виїзди до водоймищ — навіть до умовно "тихих" місць відпочинку. Ворог діє жорстоко, цілеспрямовано обстрілює та вбиває мирних українців", — наголосив правоохоронець.

Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, 19 травня ворог обстріляв базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога є загиблі та багато поранених.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.