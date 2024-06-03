Мешканців Харківщини закликають не їздити на бази відпочинку

Атаки росіян на турбази — харків'ян закликали не їздити в місця відпочинку в області
Російські загарбники протягом останніх тижнів неодноразово обстрілювали туристичні бази відпочинку у Харківській області. Тому Начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов закликав харків'ян не їздити на бази відпочинку.
Про це Болвінов написав у Facebook у понеділок, 3 червня.
Російські обстріли баз відпочинку на Харківщині
Так, російські терористи вдруге за останні дні завдали ракетного удару по місцях відпочинку на узбережжі — цього разу постраждала турбаза "Занки" у Чугуївському районі. Поблизу селища Дачне окупанти вдарили комплексом С-300.
Болвінов розповів про 45-річного Олексія, який приїхав у регіон з Донеччини, рятуючись від російських обстрілів. Однак сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки по базі відпочинку. Там також перебували власники, які прийняли у себе переселенця — чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку.
Внаслідок атаки пошкоджені будинки на території зони відпочинку та один цивільний автомобіль. Він наголосив, що поблизу не було жодного військового об'єкту чи військових.
"В ці дні закликаю всіх бути максимально обережними, бажано відкласти виїзди до водоймищ — навіть до умовно "тихих" місць відпочинку. Ворог діє жорстоко, цілеспрямовано обстрілює та вбиває мирних українців", — наголосив правоохоронець.
Нагадаємо, 19 травня ворог обстріляв базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога є загиблі та багато поранених.
Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.
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