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Атаки росіян на турбази — харків'ян закликали не їздити в місця відпочинку в області

3 червня 2024 23:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мешканців Харківщини закликають не їздити на бази відпочинку
Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники протягом останніх тижнів неодноразово обстрілювали туристичні бази відпочинку у Харківській області. Тому Начальник Слідчого управління поліції регіону Сергій Болвінов закликав харків'ян не їздити на бази відпочинку.

Про це Болвінов написав у Facebook у понеділок, 3 червня.

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Так, російські терористи вдруге за останні дні завдали ракетного удару по місцях відпочинку на узбережжі — цього разу постраждала турбаза "Занки" у Чугуївському районі. Поблизу селища Дачне окупанти вдарили комплексом С-300.

удар по турбазі Занки у Чугуївському районі 3 червня
Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов

Болвінов розповів про 45-річного Олексія, який приїхав у регіон з Донеччини, рятуючись від російських обстрілів. Однак сьогодні вночі чоловік загинув під час ракетної атаки по базі відпочинку. Там також перебували власники, які прийняли у себе переселенця — чоловік та жінка в лікарні, у них струс мозку. 

Внаслідок атаки пошкоджені будинки на території зони відпочинку та один цивільний автомобіль. Він наголосив, що поблизу не було жодного військового об'єкту чи військових.

Росія вбила мирного мешканця під час атаки на турбазу Занки 3 червня
Наслідки атаки. Фото: Facebook/Болвінов

"В ці дні закликаю всіх бути максимально обережними, бажано відкласти виїзди до водоймищ — навіть до умовно "тихих" місць відпочинку. Ворог діє жорстоко, цілеспрямовано обстрілює та вбиває мирних українців", — наголосив правоохоронець.

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Скриншот допису Болвінова

Нагадаємо, 19 травня ворог обстріляв базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога є загиблі та багато поранених.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.

Харків
окупанти
обстріли
відпочинок
туристи
війна в Україні
Харківська область

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