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На Харьковщине раздавались взрывы — Россия атаковала гражданские объекты в области

4 июня 2024 10:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрывы Харьковской области 4 июня
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики за прошедшие сутки снова обстреливали Харьковскую область. В частности, во вторник, 4 июня, атаке подвергся город Купянск — там ранен человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрелы Харьковщины на 4 июня

Так, сегодня около 7:00 враг обстрелял Купянск. По предварительной информации, пострадал один мужчина, информация обновляется.

Вчера в 12:00 произошло попадание на территорию гражданского предприятия в городе Купянск. В 15:20 россияне сбросили КАБ на село Хотимля Старосалтовской общины — там горело девять домов на колесах, 15 металлических домов, четыре яхты и один катер.

Уже в 17:00 вражеская авиабомба попала по селу Белый Колодец Чугуевского района, там повреждено здание элеватора. Также горели два гаража и три грузовых автомобиля, крыша котельной магазина. В 20:15 оккупанты повторно атаковали населенный пункт — горел жилой дом, пострадала женщина.

В 18:42 россияне попали в государственное учебное заведение в Харькове — частично разрушена тыльная сторона здания корпуса, пострадала женщина.

Атаки врага на Харьковщине

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских воинов в Липцах и Волчанске. Были отбиты пять атак, в районе Волчанска продолжается одно боевое столкновение. Оккупанты не имеют успеха, ситуация контролируемая.

В то же время на Купянском направлении существенных изменений не произошло, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки — там сейчас продолжаются два боестолкновения. Противник планирует продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов.

Эвакуация гражданских в Харьковской области

"Всего эвакуировали 11 тыс. 629 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, российские захватчики за последние недели неоднократно обстреливали туристические базы отдыха в Харьковской области. Поэтому начальник Следственного управления полиции региона Сергей Болвинов призвал харьковчан не ездить на базы отдыха.

Также мы писали, что в Третьей штурмовой подсчитали потери врага через неделю на Харьковском направлении.

Харьков
Олег Синегубов
обстрелы
ракеты
война в Украине
Харьковская область

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