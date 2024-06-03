У Третій штурмовій бригаді назвали кількість ліквідованих окупантів на Харківщині

Підбита техніка окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські окупанти продовжують наступальні дії у Харківській області. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 ворожих військових.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в понеділок, 3 червня.

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Протягом тижня підрозділи 3-ї штурмової бригади відбивали нові атаки ворога, повертали позиції та ефективно ліквідовували живу силу окупантів.

Там зауважили, що втрати ворога на нашій ділянці фронту еквівалентні ворожому батальйону: 226 військових Росії ліквідували, а ще 416 було поранено.

Втрати окупантів. Фото: 3-тя штурмова

Українські воїни також знищили російські БМП-2, БТРи, ВАТ і багі. Водночас у небі було перехоплено розвідувальні безпілотники ZALA та розвідувально-ударні "Ланцети". Крім того, ударів зазнала низка російських засобів РЕБ, зокрема окопний РЕБ і Starlink.

Скриншот допису 3-ї штурмової

Раніше в ISW писали, що захистити Харків допоможе надання Україні додаткових систем ППО та дозвіл на удари по об'єктах на території РФ.

Крім того, близько 70% міста Вовчанськ Харківської області перебуває під контролем ЗСУ. У місті та на його околицях продовжуються жорсткі бої.