У селищі Приколотне внаслідок авіаудару загинули двоє людей

На Харківщині лунали вибухи — Росія вдарила по підприємству, є загиблі та поранені
Російські загарбники у четвер, 15 серпня, вдарили з авіації по селищу Приколотне в Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, п'ятеро поранені.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Обстріл Харківщини 15 серпня
Сьогодні близько 15:20 російські військові атакували населений пункт, внаслідок чого сталося влучання по території цивільного підприємства.
Там відбулося загоряння в складській будівлі загальною площею 800 квадратних метрів: загинули двоє чоловіків — 44 та 57 років. Ще пʼятеро людей: дві жінки та троє чоловіків — отримали поранення.
В прокуратурі уточнили, що всі вони є працівниками підприємства. Також пошкоджено будівлю ліцею.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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