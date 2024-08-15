У селищі Приколотне внаслідок авіаудару загинули двоє людей

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники у четвер, 15 серпня, вдарили з авіації по селищу Приколотне в Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, п'ятеро поранені.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Сьогодні близько 15:20 російські військові атакували населений пункт, внаслідок чого сталося влучання по території цивільного підприємства.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Там відбулося загоряння в складській будівлі загальною площею 800 квадратних метрів: загинули двоє чоловіків — 44 та 57 років. Ще пʼятеро людей: дві жінки та троє чоловіків — отримали поранення.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

В прокуратурі уточнили, що всі вони є працівниками підприємства. Також пошкоджено будівлю ліцею.

Уламки авіабомби. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.