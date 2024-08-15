В поселке Приколотное в результате авиаудара погибли два человека

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики в четверг, 15 августа, ударили из авиации по поселку Приколотное в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, пятеро ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 15 августа

Сегодня около 15:20 российские военные атаковали населенный пункт, в результате чего произошло попадание по территории гражданского предприятия.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Там произошло возгорание в складском здании общей площадью 800 квадратных метров: погибли двое мужчин — 44 и 57 лет. Еще пять человек: две женщины и трое мужчин — получили ранения.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре уточнили, что все они работники предприятия. Также повреждено здание лицея.

Обломки авиабомбы. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.