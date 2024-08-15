В поселке Приколотное в результате авиаудара погибли два человека

На Харьковщине раздавались взрывы — Россия ударила по предприятию, есть погибшие и раненые
Российские захватчики в четверг, 15 августа, ударили из авиации по поселку Приколотное в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, пятеро ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Харьковщины 15 августа
Сегодня около 15:20 российские военные атаковали населенный пункт, в результате чего произошло попадание по территории гражданского предприятия.
Там произошло возгорание в складском здании общей площадью 800 квадратных метров: погибли двое мужчин — 44 и 57 лет. Еще пять человек: две женщины и трое мужчин — получили ранения.
В прокуратуре уточнили, что все они работники предприятия. Также повреждено здание лицея.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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