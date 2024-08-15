Окупанти обстріляли Харківщину — є жертви

Росіяни завдали потужного удару по цивільних на Харківщині — з'явилися фото наслідків
Росіяни не припиняють завдавати обстрілів по території Харківської області. Останні удари припали на будинки цивільних.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області в Telegram у четвер, 15 серпня.
Наслідки російської атаки по Харківщині
У поліції зазначили, що слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії.
Правоохоронці додали, що унаслідок ворожого удару є жертви.
"На Харківщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення: Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів", — зазначають у поліції області.
Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у четвер вранці, 15 серпня, росіяни завдали ударів по селищу Козача Лопань Харківського району, внаслідок чого сталася пожежа у приватному будинку.
Також близько 5-ї ранку в селі Осинове Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.
Попередньої доби під обстрілами російської армії опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.
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