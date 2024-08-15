Окупанти обстріляли Харківщину — є жертви

Пошкоджений будинок у результаті російського удару. Фото: Нацполіція

Росіяни не припиняють завдавати обстрілів по території Харківської області. Останні удари припали на будинки цивільних.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області в Telegram у четвер, 15 серпня.

Читайте також:

Наслідки російської атаки по Харківщині

У поліції зазначили, що слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями російської армії.

Слідча документує наслідки воєнних злочинів. Фото: Нацполіція

Правоохоронці додали, що унаслідок ворожого удару є жертви.

"На Харківщині через ворожі обстріли одна людина загинула, ще троє дістали поранення: Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів", — зазначають у поліції області.

Росіяни влучили у багатоповерхівку. Фото: Нацполіція

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у четвер вранці, 15 серпня, росіяни завдали ударів по селищу Козача Лопань Харківського району, внаслідок чого сталася пожежа у приватному будинку.

Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція

Також близько 5-ї ранку в селі Осинове Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Руйнування на подвір'ї приватного будинку. Фото: Нацполіція

Попередньої доби під обстрілами російської армії опинилися населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.