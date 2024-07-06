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На Харківщині лунали вибухи — Синєгубов розповів про руйнування в області

6 липня 2024 14:05
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Синєгубов розповів про вибухи в Харківській області
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Харківщині російські загарбники за добу 19 скидали керовані авіабомби на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру. Також війська окупантів не припиняють наступальних дій на позиції Сил оборони України.

Про це розповів очільник Хаоківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 6 липня.

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У селі Курилівка внаслідок обстрілу КАБами горіли господарча споруда, гараж та два автомобілі. Пошкоджено шість приватних домоволодінь.

У селі Піщане внаслідок обстрілу 5 липня пошкоджено житловий будинок. У селі Ківшарівка постраждало цивільне підприємтво та було пошкоджено адміністративну будівлю.

Внаслідок обстрілу  Слатине сталось загоряння даху складського приміщення, автомобільних шин, постраждало приватне підприємство.

Наступальні дії росіян

На Харківському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали наступальні дії неподалік Глибокого та Липців. Три штурмові дії агресора успішно відбито українськими захисниками. Триває бій у двох локаціях в районі Глибокого. Ситуація контрольована. 

Також за інформацією ОВА, на Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до Українських позицій неподалік Синьківки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Бій продовжується.

Синєгубов про обстріл
Повідомлення Синєгубова про ситуацію на Харківщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 3 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив щонайменше трьома КАБами по Київському району. 

Раніше ми писали, що у середу, 3 липня, росіяни вдарили по Дніпру. Наразі відомо про 47 постраждалих.

Харків вибух Україна обстріли окупанти Олег Синєгубов авіабомба бомба

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