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В Харьковской области раздавались взрывы — Синегубов рассказал о разрушениях

6 июля 2024 14:05
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Синегубов рассказал о взрывах в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Харьковской области российские захватчики за сутки 19 сбрасывали управляемые авиабомбы на гражданское население и критически важную инфраструктуру. Также войска окупантов не прекращают наступательных действий на позиции Сил обороны Украины.

Об этом рассказал глава Хаоковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 6 июля.

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В селе Куриловка в результате обстрела КАБами горели хозяйственная постройка, гараж и два автомобиля. Повреждены шесть частных домовладений.

В селе Песчаное в результате обстрела 5 июля поврежден жилой дом. В селе Ковшаровка пострадало гражданское предприятие и было повреждено административное здание.

В результате обстрела Слатино произошло возгорание крыши складского помещения, автомобильных шин, пострадало частное предприятие.

Наступательные действия россиян

На Харьковском направлении захватчики пять раз совершали наступательные действия недалеко от Глубокого и Липцев. Три штурмовых действия агрессора успешно отражены украинскими защитниками. Продолжается сражение в двух локациях в районе Глубокого. Ситуация контролируется.

Также по информации ОВА, на Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку от Синьковки. Четыре атаки противника уже успешно отражены Силами обороны. Бой продолжается.

Синегубов об обстреле
Сообщение Синегубова о ситуации в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, днем 3 июля в Харькове прогремели мощные взрывы. Враг ударил по меньшей мере тремя КАБами по Киевскому району.

Ранее мы писали, что в среду, 3 июля, россияне ударили по Днепру. Пока известно о 47 пострадавших.

Харьков взрыв Украина обстрелы оккупанты Олег Синегубов авиабомба бомба

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